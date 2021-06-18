Gebze'de sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurulan 2 araçta sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurulan 2 araçta sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balçık Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak