Gebze'de sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi
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Gebze'de sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi

Gebze'de sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurulan 2 araçta sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurulan 2 araçta sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balçık Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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Gebze'de sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi - Haberler
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