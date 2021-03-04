Gebze'de 520 hak sahibine tapuları verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gebze'de 520 hak sahibine tapuları verildi

04.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:21
Gebze'de 520 hak sahibine tapuları verildi

KOCAELİ'nin Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki 520 hak sahibine tapularını verdi.

KOCAELİ'nin Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki 520 hak sahibine tapularını verdi.

Gebze Belediyesi, mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu teslim töreninde, Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki 520 hak sahibine tapuları verildi. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

HEDEF, YIL SONUNA KADAR 30 MİLYON METREKARE ALAN Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Seçimlerden sonra hiç beklemeden başladığımız tapu sorunun ortadan kaldırılması çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Mart ayı sonunda yaklaşık 30 milyon metrekare alanda imar uygulaması çalışmasını tamamlamış olacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar tapu sorununu ilçe gündeminden çıkarmak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Zinnur Bey belediyeciliğin en zor işlerinden olan imar uygulamalarını büyük bir titizlikle, hızla yerine getiriyor. Zinnur Bey'in alana hakimiyetiyle bu işlemler hızla çözülüyor. Belediyecilikte imar uygulamaları, sonra altyapı son olarak da üst yapı çalışmaları gelir. İmar çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğu buradan da anlaşılır" diye konuştu.


Gebze'de 520 hak sahibine tapuları verildi
Gebze'de 520 hak sahibine tapuları verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze'de 520 hak sahibine tapuları verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:21:55. #1.15#
title