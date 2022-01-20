GEBKİM ve GTÜ İşbirliği protokolü imzaladı

Türkiye'nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM OSB ve Türkiye'nin Araştırma Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), GTÜ Teknopark' ta birlikte Ar-Ge çalışacak.

GEBKİM' de GTÜ Rektörü ve GTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim ARACI ve GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde DEMİRKAPU'nun katılımı ile GTÜ Teknopark A.Ş. ve GEBKİM Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas Organize Bölgesi arasında işbirliği ön protokolü imzalandı. Protokol ile GEBKİM Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi (GEBTEK) GTÜ Teknopark' ta yer alacak. Hatırlanacağı üzere YÖK araştırma üniversitelerinin ihtisas alanlarını belirlemiş ve11'inci Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanlardan birisi olan Kimya alanı da GTÜ ihtisas alanlarından biri olmuştu. Protokol ile somut üniversite sanayi işbirliğine önemli bir ivme daha kazandırılmış oldu.

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