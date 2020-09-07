Gebe ineği çalıp, fındık bahçesinde kestiler
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Gebe ineği çalıp, fındık bahçesinde kestiler

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, 8 aylık gebe ineği çalan kimliği belirsiz şüpheliler, fındık bahçesinde kestikleri ineğin etlerini alıp kayıplara karıştı.

Gebe ineği çalıp, fındık bahçesinde kestiler
07.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:57

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, 8 aylık gebe ineği çalan kimliği belirsiz şüpheliler, fındık bahçesinde kestikleri ineğin etlerini alıp kayıplara karıştı.

Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde merada otlayan 8 aylık gebe inek, geçen cumartesi günü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden hayvan sahibi olayı jandarmaya bildirirken, inek, ekipler tarafından Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde kesilmiş halde bulundu.

15 bin lira zararlarının olduğunu söyleyen Zekeriya Yıldırım, "Hayvan 8 aylık gebeydi. 2 senedir bizim buradan hayvan çalıyorlar. Bunlar sürekli bu işi yapıyorlar, ancak ben bunların peşini bırakmayacağım. Ben yandım başka garibanlar yanmasın" dedi.Jandarma, ineği çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı..


Kaynak: DHA

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