Gazzeliler Filistinli tutuklularla dayanışma için Kızılhaç önünde cuma namazı kıldı

Abluka altındaki Gazze'de çok sayıda kişi, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde eda etti.

Gazze'deki Filistinli grupların temsilcileri, eski tutuklular ve tutuklu yakınları, Hamas ve Vaid Derneğinin çağrısı üzerine Kızılhaçın Gazze ofisi önünde toplandı.

Cuma namazını burada kılan topluluk, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için dua etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Mahir Mezher, namazın ardından yaptığı konuşmada, Filistinli tutuklular meselesinin kırmızı çizgilerinden biri olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik saldırganlığına dikkati çeken Mezher, "İsrail Filistinli tutuklular üzerinde daha fazla baskı kurarak sahte bir zafer yaratmaya çalışıyor. Bu ise İsrail'in feci güvenlik başarısızlığını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Fetih Hareketi yöneticilerinden Hasan Kunayta da Filistinli tutukluların İsrail işgali ile mücadelenin bir sembolü haline geldiğini belirtti.

İsrail hapishanelerindeki tutuklular için koşulların bu yıl daha ağır olacağını söyleyen Kunayta, hapishanede yaşananları aşırı sağcı İsrail hükümetinin desteklediğini dile getirdi.

Filistinli insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki tutukluların cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmiyor. Son dönemde Filistinli tutuklulara yönelik keyfi cezai uygulamaların artması da hapishanelerde gerginliği tırmandırdı.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.