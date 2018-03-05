Gazzeli Çiftçinin Şehit Edilmesi

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Filistinli sivillere karşı "öldürücü" güç kullandığını belirtti.

Merkez, Filistinli çiftçi Muhammed Atta Ebu Cami'nin (59) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail sivillere karşı öldürücü güç kullanıyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, yapılan soruşturmaların, söz konusu olayın bölgede tam bir sükunet hakimken ve çiftçi Ebu Cami'nin İsrail askerlerine tehdit oluşturmayan bir tarım bölgesindeyken gerçekleştiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

İnsan hakları merkezi, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ihlallerini durdurması için harekete geçmeye çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında açtığı ateş sonucu sırtından yaralanan Filistinli çiftçinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.