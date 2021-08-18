Gazze'deki zorlu yaşam, "Gazze Mon Amour" filmindeki aşk hikayesiyle beyazperdeye yansıyor
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Gazze'deki zorlu yaşam, "Gazze Mon Amour" filmindeki aşk hikayesiyle beyazperdeye yansıyor

Gazze'deki zorlu yaşam, 'Gazze Mon Amour' filmindeki aşk hikayesiyle beyazperdeye yansıyor
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Filistinli ikiz kardeşler Tarzan Nasser ve Arap Nasser'in yönettiği "Gazze Mon Amour" adlı film, bu yıl 27. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

Filistinli ikiz kardeşler Tarzan Nasser ve Arap Nasser'in yönettiği "Gazze Mon Amour" adlı film, bu yıl 27. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

Malmo, Toronto, Cairo, Antalya, Valladolid ve Fribourg uluslararası festivallerinden ödülle dönen yapımda, 60 yaşındaki balıkçı Issa'nın (Salim Daw), balık ağında eski bir Apollo heykelini keşfetmeden önce terzi Siham'a (Hiam Abbass) gizli aşkını ilan etme girişimlerini anlatıyor.

Saraybosna'daki Cineplexx 4'te gerçekleştirilen filmin gösterimi sonrası seyircilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Tarzan Nasser, "Gazze Mon Amour"da dünyada savaşla ve çatışmayla anılan Gazze'nin sahip olduğu imajı, orada yaşayan insanların aşk hikayesini göstererek değiştirmek istediklerini söyledi.

Nasser, insanların Filistin'de ve Gazze'de neler yaşadığını sadece medya üzerinden takip edebildiğine işaret ederek, "Fakat gerçekten orada neler olduğunu bilmek için orada yaşamayı da deneyimlemek zorundalar." dedi.

Arap Nasser ise şunları kaydetti:

"Biz daha çok oradaki insanların yaşam hikayelerini, yani orada yaşayan 2 buçuk milyon insanın nasıl yaşadığını gerçek bir aşk hikayesi ile göstermek istedik. Ayrıca bu filmde sadece kadın ve erkek arasındaki aşkı konuşmak zorunda değiliz. Aynı zamanda anneye, memlekete, çocuğa veya arkadaşlara olan aşkı, yani bir anlam olarak aşkı konuşmalıyız."

Yer yer güldüren ve hüzünlendiren, aynı zamanda gerçek bir hikayeden uyarlanan dram türündeki filmde, Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abdelhadi, Georges Iskandar, Hitham Al-Omari ve Manal Awad rol alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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