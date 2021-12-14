Gazze'deki eski bisiklet ve oyuncaklar hayvanlara yürüteç oldu

Gazze'de bir hayvan barınağı, eski bisiklet ve oyuncakları engelli hayvanlar için yürütece dönüştürdü.

Filistin'in Gazze şehrinde bulunan bir hayvan barınağı, engelli kedi ve köpeklerin tekrar yürümesine, koşmasına ve oynamasına yardımcı olmak için oyuncak araba parçalarını ve çocuk bisikletlerini kullanarak özel yürüteçler üretti. Sulala Hayvan Kurtarma Derneği çalışanları, geri dönüştürülmüş tahta ve metalleri kullanarak yaklaşık 32 kedi ve köpeğe geçici tekerlekli sandalye veya yapay uzuvlar yaptı. Dernek gönüllülerinden Said Al-Aer, "Hayvanlar felçli kaldıklarında yorulurlar, bu yüzden onlara yürümelerini sağlayacak bir şeyler veririz ve bu sayede de normal hissederler. Hayvanların da duyguları var" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği trafik kazasında arka ayaklarını kaybeden Lucy isimli köpeğe, eski bir çocuk bisikletinin lastiklerini kullanarak yürüteç yapan ve köpeğin tekrar koşabilmesini sağlayan İsmail Al-Aer, yürütecin köpeğin boyutlarına göre ayarlanabilir olduğunu da söyledi. İsmail, köpeklerin yanı sıra küçük oyuncak araba lastiklerini kullanarak kediler için de benzer yürüteçler yapıyor.

İsrail işgalindeki Filistin'de hayvanlar için hiçbir özel sağlık merkezi bulunmuyor. Kentte, insanlar için 2 protez merkezinin bulunduğu fakat merkezin özellikle İsrail'le yapılan çatışmalarda yaralananlara hizmet verdiği biliniyor. Gazze Veteriner Hekimi Bashar Shehada, merkezin hayvanlara hizmet vermediğini, bunun da barınağın girişimini daha önemli kıldığını söyledi. Shehada ayrıca, "Ampütasyonların yanı sıra, hayvanların yerde sürünmesi sonucunda ülser ve çeşitli yaralar oluşuyor" dedi.

Gazze'deki Hayvan Barınağına Avustralya ve İngiltere'den de çeşitli bağışlar yapılıyor. - GAZZE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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