Gazze'de saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor
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Gazze'de saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Gazze'de saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılardan geriye kalan enkaz gönüllüler tarafından temizleniyor.

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılardan geriye kalan enkaz gönüllüler tarafından temizleniyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırıları, kent genelinde yıkıma neden oldu. Saldırılarda aralarında 66 çocuk ve 39 kadının bulunduğu, toplam 254 kişinin yaşamını yitirdi. Saldırılardan arda kalan moloz yığınlarının temizlenmesi için de gönüllüler çalışma yapıyor.


Gazze'de saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor
Gazze'de saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor
Gazze'de saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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