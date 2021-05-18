İsrail'in bombaları evini yıktı, Filistinli küçük kız 7 saatin ardından enkazdan böyle çıkarıldı
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İsrail'in bombaları evini yıktı, Filistinli küçük kız 7 saatin ardından enkazdan böyle çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş kameralarca saniye saniye kayıt altına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

ENKAZDAN 7 SAAT SONRA ÇIKARILABİLDİ

Dün düzenlenen hava saldırılarında evleri bombalanan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, sivil savunma ekipleri tarafından 7 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

ANNESİ VE DÖRT KARDEŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

CAN KAYBI 212'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.

İsrail'in bombaları evini yıktı, Filistinli küçük kız 7 saatin ardından enkazdan böyle çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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