Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi
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Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi

Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi
Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "şehirdeki hayati öneme sahip cadde ve kavşakları kasıtlı olarak hedef aldığı" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye 10 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yaptığı saldırılarda 40 cadde ve kavşağı hedef aldığı kaydedilen açıklamada, saldırıya maruz kalan bu alanların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Açıklamada İsrail'in hastane ve üniversitelere ulaşımın sağlandığı yollara saldırılar düzenlediği bilgisine yer verilirken, bu nedenle temiz su, kanalizasyon ve aydınlatma altyapısının zarar gördüğü aktarıldı.

Gazze'deki yolların hedef alınmasının bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirerek ambulans ve acil kurtarma hizmetlerinde aksamaya neden olduğu vurgulandı.

İsrail Gazze'de konutlara saldırdı

Öte yandan Gazze'deki AA muhabiri, İsrail'in Cibaliya beldesinde bulunan ve boş olduğu belirtilen El-Bataş ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gazze'nin batısında konut olarak kullanılan 6 katlı, 25 daireli Enes bin Malik apartmanı da İsrail saldırısı nedeniyle tamamen yıkıldı.

Söz konusu bölgelerde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 181 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
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