Gaziosmanpaşalı miniklerden geri dönüşüm defilesi

25.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:18

Gaziosmanpaşalı minikler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesi"ne geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları defile ile destek verdi.



Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda gerçekleşen programda, 2019-2020 yılı Anaokullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması Ödül Töreni ve miniklerin hazırladığı 'Geri Dönüşüm Defilesi' başta olmak üzere çevre temalı şiir, şarkı ve gösteriler yapıldı. Etkinlikte öğrencilerin evlerinde biriktirdikleri ambalaj, atık pil, ikinci el giysi gibi geri dönüşüm atıklar ile okulda toplanan malzemeler geri dönüşüme tesisine gönderilmek üzere belediye tarafından teslim alındı. Programa katılan tüm öğrencilere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.



"Sıfır atık sıfır israfı toplumla beraber uygulamak hedefimiz"



Proje ile çocuklara geri dönüşüm alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Usta, "Sıfır Atık Projesi kapsamında sayın cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu projeyi ilçemizde uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu işin başlangıç noktası çocuklarımız. Onların alışkanlıklarını geleceğe yönelik hazırlamak ve sıfır atıkla ilgili onları bilinçlendirmek. Bu farkındalık bilinci için burada onların sergilerini ve gösterilerini izledik. Ama en önemlisi bu alışkanlığı onlarla beraber toplumun tüm katmanlara yaymak. Farkındalık oluşturarak toplumla paylaşmak. Sıfır atık, sıfır israfı toplumla beraber uygulamak hedefimiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA