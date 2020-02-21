Gaziosmanpaşa'ya yeni yüzme havuzu müjdesi

21.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:03

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile ilçedeki gençlere yönelik hizmetler hakkında istişarelerde bulundu. Hayata geçirilecek yeni projelerin başında Küçükköy'e yapılacak yüzme havuzu bulunuyor.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Kalkan, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ersöz ve Kalkan'a Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları eşlik etti. Kültür merkezinde incelemelerde bulunan heyet, merkezin bünyesindeki sanat akademisi, halk kütüphanesi ve okçuluk salonundaki çalışmaları takip ederek gençlerle bir araya geldi.



Havuzun inşasına çok kısa sürede başlanacak



Ziyaret dahilinde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Yardımcısı Ersöz'e Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin gençlere yönelik spor, sanat ve eğitim hizmetleri ile planlanan projeler hakkında bilgiler verildi. Başkan Usta ile Bakan Yardımcısı Ersöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde Küçükköy'e yapılacak yeni yüzme havuzu da ele alındı. İhale aşamasına gelinen proje en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA