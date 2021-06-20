Gaziosmanpaşa'da tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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Gaziosmanpaşa'da tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da bir binanın ikinci katındaki evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da bir binanın ikinci katındaki evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolakoğlu Sokak'ta bulunan evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif yaralanan 7 aylık halime Gülnisa Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, kırılan pencere ve camlarının sokağa saçıldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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