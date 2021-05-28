Son dakika! GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA
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Son dakika! GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüjdeki çöp konteynerine, daha sonra kaldırımdaki yayaya çarptı.

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüjdeki çöp konteynerine, daha sonra kaldırımdaki yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüjdeki çöp konteynerine, daha sonra kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika! GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika! GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA
Son dakika! GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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