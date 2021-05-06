Gaziosmanpaşa'da metruk bina alev alev yandı
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Gaziosmanpaşa'da metruk bina alev alev yandı

Gaziosmanpaşa'da metruk bina alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında bir itfaiye eri yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında bir itfaiye eri yaralandı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Derya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binanın çatı katı alevler içinde yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

İtfaiye eri yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangına müdahale esnasında Hasan Demirci isimli bir itfaiye eri ise dengesini kaybederek düştü. Yaralanan itfaiye eri sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Yangını gören çevredeki bir vatandaş, "Bir aydır müteahhitte vermişler burayı. İpini koparan buraya geliyor. Tinercisi, hapçısı her gün bunlarla uğraşıyoruz. Tinerciler içeride yatıyordu. Bir aydan beri aynı sorunu yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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