Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Gaziosmanpaşa'da 18 yaşındaki Sevilay Kaya, dini nikahlı Azeri uyruklu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı. Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA