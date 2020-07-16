Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binada çökme yaşandı, bina sakinleri deprem sandı
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Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binada çökme yaşandı, bina sakinleri deprem sandı

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binada çökme yaşandı, bina sakinleri deprem sandı Gaziosmanpaşa'da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme ve çatlaklar meydana geldi.

16.07.2020 20:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 20:58

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binada çökme yaşandı, bina sakinleri deprem sandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme ve çatlaklar meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada yaşayan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor. Bir bina sakini, "Bizde deprem olduğunu sandık ev yandaki binadan ayrıldı" dedi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1140 Sokak'ta bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme ve çatlaklar meydana geldi. Deprem olduğu sanan bina sakinleri kendilerini hızlıca dışarıya attı. Vatandaşlar panik içinde durumu ekiplere haber verdi. Çökmenin binaya verdiği hasar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.

"Deprem olduğunu sandık "

Deprem olduğunu sandıklarını belirten Caner Erdem isimli bir bina sakini, "Evde bulunduğumuz esnada binada bir kayma meydana geldi. Deprem olmuş gibi bir kayma oldu. Yan tarafta inşaat çalışması var ancak kimin çalışma yaptığına dair herhangi bir ibare yok. Harç döküldüğü sırada, bodrum katında duvar patladı. Bizde deprem olduğunu sandık ev yandaki binadan ayrıldı. Şu anda evde kalmakta tedirginiz" dedi.

Bodrum katta evi büyük hasar gören Ayhan Bozacı ise, "Çocuklarım, eşim, yeğenlerim hepsi içerideydi. Şu anda eve giremiyorlar. Hepimiz perişan olduk" ifadelerini kullandı.

Zabıta ekipleri olay yerine gelerek binada hasar tespit çalışmaları başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binada çökme yaşandı, bina sakinleri deprem sandı

Kaynak: İHA

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