Gaziosmanpaşa'da çocukların ölümün eşiğinden döndüğü kaza kamerada
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Gaziosmanpaşa'da çocukların ölümün eşiğinden döndüğü kaza kamerada

Gaziosmanpaşa'da yokuş yukarı virajı alamayan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle bir binaya çarptı.

Gaziosmanpaşa'da çocukların ölümün eşiğinden döndüğü kaza kamerada
23.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:06

Gaziosmanpaşa'da yokuş yukarı virajı alamayan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle bir binaya çarptı. Bina önünde oynayan çocukların facianın eşiğinden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Temmuz Perşembe Günü Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir kadın sürücü kullandığı Renault Captur marka otomobille, yokuş yukarı çıkarken karşısına bir çocuk çıktı ve virajı alamadı. Kadın sürücü, çocuğa çarpmamak için otomobili yokuşun başında durdurdu. Sürücü otomobiliyle tekrar hareket etmek isteyince aracı kaydırarak geri gitmeye başladı. Geri giden otomobilin kaldırıma çarpmasıyla panikleyen sürücü gaza basarak karşısında bulunan binaya çarptı. Merdivenlerin yanındaki demir korkulukları aşan otomobil, bina girişindeki bir dükkanın kepenklerine vurarak durabildi. Kazadan saniyeler önce binanın önünde oynayan çocuklar otomobilin geldiğini görünce kaçan binanın içine kaçtı. 2 kız çocuğu kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Otomobil binanın girişinden çekici yardımıyla çekildi.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kız çocuğu binanın girişinde oynuyor. Daha sonra kazayı gerçekleştiren otomobil yokuş yukarıya çıkmaya çalışırken geri gelmeye başlıyor. Binanın karşısındaki kaldırıma çarparak durabilen otomobil, hızla binaya doğru geliyor.Otomobilin geldiğini fark eden çocuklar hemen binanın içine kaçıyor. Demir korkulukları aşan otomobil binanın girişindeki dükkana çarpıyor. Kazanın ardından mahalle sakinleri otomobil sürücüsüne yardıma koşarken polis ekiplerinin çalışması görülüyor.

"Çocuklar o sırada burada oynuyorlardı"

Kazayı anlatan apartman yöneticisi Cevdet Boyat, "Araba aşağıdan geliyor. Geri gelirken karşıya çarpıyor. Oradan binaya doğru geliyor. Demirlere çarpıp içeriye dalıyor. Allah'a şükür, herhangi yaralanma yok. Sadece maddi hasar oluştu. Taraflar anlaştı. Buraları yaptırdılar. Çocuklar o sırada burada oynuyorlardı. Allah'tan binanın kapısı açıkmış. Direkt içeriye koşmuşlar. Böylece kurtulmuşlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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