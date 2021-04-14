Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
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Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Yangında pes dedirten görüntü.

Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binada korkutan yangın

Yangında apartmanda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'daki 3 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinin yanması sonucu çıkan yangın apartmanın tamamını sardı. Sahur vaktine kısa bir süre kala çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 02.30'da Gaziosmanpaşa İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 767. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın dumanının apartmanı sarması üzerine bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilen apartman sakinlerinin panik halleri kameralara yansıdı.

Kızı mahsur kalan anne, yangın yerine koşa koşa geldi

Yangının çıktığı binada ailesinin ve kızının mahsur kaldığını öğrenen hastane çalışanı anne ise yaşadıklarını "Annem hala orada. Annemin durumu idare eder. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum bende hastanede çalışıyorum oradan geldim buraya. Kızımda 7 yaşında ona da oksijen bağladılar, götürdüler Haseki Eğitim Araştırmaya babası onunla gitti. Bende annemi ve kardeşimi bekliyorum" şeklinde dile getirdi.

Yangının çıktığı binanın giriş katında yaşayan bir adam ise o anları sigara içip, cep telefonuyla çekti.

Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi
Yangında pes dedirten görüntü... 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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