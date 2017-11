Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Gençlere Okçuluk Eğitimi

Gençlere ata sporunu sevdirmek ve öğretmek için harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki ortaokul ve liselerde okçuluk eğitimi vermeye başladı.



Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçedeki ortaokul ve liselerde okçuluk eğitimi vermeye başladı. Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek gençleri yetiştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri okçulukla tanıştı. Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ilk derse Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Usta, eğitmenlerden bilgi alarak ok attı.



Okçuluk Vakfı'yla birlikte ortak bir eğitim verdiklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hangi yaşta olursak olalım, hayatımızın her aşamasında spora karşı duyarlılık göstermek zorundayız. Spor yapanları desteklemek zorundayız. Bu anlamda 3 yıl önce ilçemizde başlattığımız, Gaziosmanpaşa'da yetenek testi ve spora yönlendirme projesi kapsamında genellikle gençlerimiz alışagelmiş sporları tercih ediyordu. Basketbol, futbol, voleybol gibi sporlar dışındaki diğer branşlara fazla ilgi yoktu. Ancak geçen yıl ata sporumuz olan okçuluğunda bu yetenek testinde sorgulanmasını talep ettik. O talep doğrultusunda okçuluğa ilgi duyan gençlerimize yönelik bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar kapsamında Okçuluk Vakfımızla birlikte 18 okulumuzda okçuluk eğitimi vermeye başladık" ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek gençleri yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Usta, "Bu eğitimle birlikte okçuluk sporumuzu gençlerimize tanıtmak, onları yetiştirmek, hem de akabinde okçulukla ilgili okullar arası müsabakalar düzenleyerek bu işi biraz daha profesyonel halde yapar hale getirmek amacımız. Bunun sonucunda gerek ilçemizde, İstanbul'da gerek Türkiye genelinde gerekse uluslararası müsabakalara katılacak yetenekli okçuları yetiştirmek" şeklinde konuştu.



Ata sporunu öğrenmekten keyif aldığını belirten Atıf Çetinkaya isimli öğrenci, "Zaman zaman ok atıyordum. Ancak bir eğitim almamıştım. Çok da başarılı sayılmazdım. Böyle bir etkinliğin yapılması bizler için çok iyi. Ata sporumuz olarak herkes ok ve yay tutmuş olacak. Bu tarz etkinliklerin her yerde yapılması lazım" şeklinde konuştu.



Proje kapsamında okullardaki eğitimler sonrasında başarılı olan öğrencilerden bir takım oluşturulacağı, ardından bu takımlar arasında, okullar arasında yarışma düzenleneceği öğrenildi.