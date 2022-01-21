GAZİMAĞUSA - "Gotik mimarisiyle" inşa edilen Lala Mustafa Paşa Camii mimarisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Haberler
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GAZİMAĞUSA - "Gotik mimarisiyle" inşa edilen Lala Mustafa Paşa Camii mimarisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Luzinyan döneminde 1298'den 1312'ye kadar gotik mimariyle inşa edilen St. Nicholas Katedrali şimdiki adı ile Lala Mustafa Paşa Cami, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571'de Kıbrıs'ı ele geçirmesinin ardından katedral gotik yapısı korunarak "Mağusa Ayasofya Camii" olarak değiştirilmiştir.

Luzinyan döneminde 1298'den 1312'ye kadar gotik mimariyle inşa edilen St. Nicholas Katedrali şimdiki adı ile Lala Mustafa Paşa Cami, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571'de Kıbrıs'ı ele geçirmesinin ardından katedral gotik yapısı korunarak "Mağusa Ayasofya Camii" olarak değiştirilmiştir. 1570'deki Kıbrıs Serdarlığı sırasında gösterdiği başarıdan dolayı "Kıbrıs Fatihi" olarak anılan Lala Mustafa Paşa'nın ismini almıştır. Lala Mustafa Paşa Cami, geçmişte bir çok kral ve kraliçenin taç giydiği en önemli anıt ve simge mekanıdır.

GAZİMAĞUSA - Gotik mimarisiyle inşa edilen Lala Mustafa Paşa Camii mimarisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

GAZİMAĞUSA - Gotik mimarisiyle inşa edilen Lala Mustafa Paşa Camii mimarisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

GAZİMAĞUSA - Gotik mimarisiyle inşa edilen Lala Mustafa Paşa Camii mimarisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

Lala Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti, Kıbrıs, Cami, Güncel, Haber

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