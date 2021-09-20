Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not

Çamlıca Kulesi'nde, Gaziler Günü nedeniyle 50'ye yakın gazi bir araya geldi. Manzarayı görenler, Çamlıca Kulesi'ne tam not verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' unvanının verildiği günün yıl dönümü olarak kutlanan 'Gaziler Günü' nedeniyle Güngören Belediyesi 50'ye yakın gazi ve yakınını Çamlıca Kulesi'nde ağırladı. Kule'nin restoranında manzara eşliğinde kahvaltılarını yapan gaziler, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ile bir araya geldi. Çamlıca Kulesi'ni ilk kez gören gaziler, kuleye tam not verdi.

İSTANBUL AYAKLARINIZIN ALTINDA

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan aynı zamanda hat sanatçısı da olan 68 yaşındaki Fikri Demirbaş, kuleyi çok beğendiğine dikkat çekerek, "Burası harika bir yer. İstanbul ayaklarınızın altında. Boğaz köprüsünü görmek çok güzel, yükseklik korkum yok. Ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve refah diliyorum" dedi.

2 YIL PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM

Metrobüslerde hamile kadınlara ve gazilere yer verilmesinin yazılarla belirtilmesi gerektiğini isteyen Demirbaş, "Kıbrıs Barış Harekatı'na çıktığımızda yanımızdaki arkadaşlarımız şehit düştü. Biz hayata devam ediyoruz ama psikolojik olarak çok yıprandık. 2 yıl psikolojik tedavi gördüm" ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF BİZDİK; ÇOK BÜYÜK ZORLUKLAR ÇEKTİK

Kıbrıs Barış Harekatında paraşütçü komando olduğu için ilk hedefin kendileri olduğunu söyleyen 67 yaşındaki gazi Zeki Şanlı ise, "Orada aylarca kaldık. Çok büyük zorluklar çektik. Yeşil elbiselerimiz bembeyaz oldu. Toprağın içinde yaşıyorduk. Hayatımda görmediğim zorlukları hep orada gördüm. Allah'a şükür sağ ayağımda ufak bir yara aldım ancak beni engellemiyor. Arkadaşlarımız gözlerimizin önünde şehit oldu. Psikoloji kalmıyor, ne zaman vurulacağım diye düşünüyorsun. Kısmet ki sağ salim dönebildik. Eşim, olmazsa ben de olmam" diye konuştu.

HARİKA BİR YER

Çamlıca Kulesi'ne ilk defa gelen Şanlı, "Çamlıca Kulesi'ne ilk defa geldim. Harika bir yer. Uzaktan görmüştüm buraları ama böyle daha iyi. Her şey için programı yapanlara çok teşekkür ediyorum. Allah kimsenin sağlığını bozmasın" dedi.

GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ

Gaziler için her yıl çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bu yıl bir farklılık olsun istedik. Hem İstanbulumuza Cumurbaşkanımızın kazandırdığı bu güzel eserde gazilerimizle bir araya gelelim hem de İstanbul'u kuşbakışı görelim ve anı olsun istedik. Gazilerimize minnettarız. Onlar bu ülke için savaş girdiler, arkadaşları şehit oldu. Bizler de onların çocukları, torunları olarak bu önemli günlerde onları hatırlamak, beraber olmakla, anılarını paylaşmakla kendimizi gönüllü hissediyoruz. Derin duygular içerisindeyiz. Gazilerimize, şehitlerimize minnettarız. Gazilerimiz, Güngören Belediyesi'nin sunduğu bütün imkanlardan ayrıcalıkları var. Onlarla ayrıca her yıl düzenlediğimiz ortak organizasyonlarımız, gezilerimiz, sosyal etkinliklerimiz, yemeklerimiz oluyor" diye konuştu.