Gaziler Mahallesi Salihli Belediyesi'nin Hizmetlerinden Memnun

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gaziler Mahallesi'ni ziyaret ederek hem belediye ekiplerinin mahalleye döşediği kilit parke taş çalışmalarını inceledi hem de vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile Gaziler Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Kayda, Gaziler Mahalle Muhtarı Mehmet Güler ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Büyükşehir Yasası ile birlikte 25 mahalleden 102 mahalleye yükseldiklerini ve hizmet alanının genişlediğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda,"Bugüne kadar Salihli'de tam bir milyon metrekare taş döşedik. Gaziler Mahallesi'ndeki taş döşeme çalışmalarımız bitme noktasına geldi. Düzenlemiş olduğumuz projelerle daha önceden evlerin duvarlarına sıvama ve boyama işlemi yapmıştık. Bu mahalleye ilk geldiğimde ilk sözüm bu mahallenin Salihli'ye olan bağlantısındaki üst geçiti yapacağım demiştim. Birçok insanımızı bu noktada kaybettik. En son bu mahallede yaşayan bir yavrumuzu kaybetmiştik. Dolayısıyla vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziler mahallemize döşenen taşlar, pırıl pırıl sokaklar hayırlı olsun güle güle kullanın" şeklinde konuştu.

Belediye tarafından mahallelerine kazandırılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti. Başkan Kayda incelemelerinin ardından mahalle sakinleri ile tek tek sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi. - MANİSA