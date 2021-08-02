Gaziemir'de açık havada sinema keyfi

Gaziemir Belediyesi, ağustos ayında düzenleyeceği Sinema Günleri kapsamında yurttaşları açık havada sinemayla buluşturacak.

Farklı mahallelerde düzenlenecek Sinema Günleri'nde, Türk sinemasının önemli filmlerinin gösterimi yapılacak. Sinema Günleri, 6 Ağustos Cuma günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gösterimi yapılacak Troy'un Gizli Hazineleri filmiyle başlayacak.

Aile Arasında isimli film 14 Ağustos Cumartesi günü Beyazevler Mahallesi'ndeki Beyazevler Parkı'nda ve 14 Ağustos Cuma günü Festival Alanı'nda izleyiciyle buluşturulacak. Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda 18 Ağustos Çarşamba günü Kolonya Cumhuriyeti filminin gösterimi yapılacak. Aykut Enişte filmi de Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Kocatepe Zafer Parkı'nda 20 Ağustos Cuma günü sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Açık havada düzenlenecek film gösterimleri saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Bültenler