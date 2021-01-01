Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi
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Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi

01.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:51
Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi

GAZİANTEP'te vatandaşlar yeni yıl girerken alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, kent dakikalarca silah sesleri ile yankılandı.

GAZİANTEP'te vatandaşlar yeni yıl girerken alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, kent dakikalarca silah sesleri ile yankılandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Gaziantep'te sessizlik hakim oldu. Yeni yıla evlerinde giren vatandaşlar saat 00.00'ı gösterdiğinde silahlarla ateş açılması kentte korkuya neden oldu. Yakyışık 15 dakika süren silah sesleri kentin tüm bölgelerinden duyuldu. Polis ekipleri silahla ataeş açan kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalar başlattı.


Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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