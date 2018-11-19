Gaziantep Yeni Tematik Parka Kavuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tematik parklar arasına Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi ekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nurgana bölgesindeki 250 dönümlük arazi kamulaştırılarak, kente nefes aldıracak Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi kurulması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı değerlendirmede, Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'nin kentin yeni bir yaşam alanı olacağını ifade etti.

Bölgede açık ve kapalı spor alanları ve yüzme havuzunun yer alacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'nde, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası yer aldı. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kordunun bulunduğu alan, koşu ve bisiklet parkuruyla çevrelendi. Çocuklara trafik eğitimi verilecek alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırıldı. Farklı yaş gruplarına hitap eden geleneksel sokak oyunlarına yönelik alanlar, Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ne renk kattı."