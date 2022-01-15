Gaziantep Valisi Gül'den Araban ilçesine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Valisi Gül'den Araban ilçesine ziyaret

Gaziantep Valisi Gül'den Araban ilçesine ziyaret
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Gül, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kaymakam Ömer Sevgili, Başpınar, Hasanoğlu Altınpınar, Karababa mahallerindeki cem evlerini ziyaret etti.

Gül, buradaki vatandaşlarla görüşerek, taleplerini dinledi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha bıçak altına yattı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha bıçak altına yattı

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha
AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

title