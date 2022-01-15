Gaziantep Valisi Gül'den Araban ilçesine ziyaret
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Gül, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kaymakam Ömer Sevgili, Başpınar, Hasanoğlu Altınpınar, Karababa mahallerindeki cem evlerini ziyaret etti.
Gül, buradaki vatandaşlarla görüşerek, taleplerini dinledi.
AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri