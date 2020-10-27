Gaziantep Valisi Davut Gül, AA Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti
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Gaziantep Valisi Davut Gül, AA Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti

27.10.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:32
Gaziantep Valisi Davut Gül, AA Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı makamında kabul etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı makamında kabul etti.

Vali Gül, kabulde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağrık da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Gül'e bilgi verdi.

Bağrık, Vali Gül'e AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" ve "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitaplarını takdim etti.

Vali Gül ise AA'yı yakından takip ettiğini belirterek çalışanlara başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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