Gaziantep Valiliğinden Nizipli hayırseverlere teşekkür belgesi
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Gaziantep Valiliğinden Nizipli hayırseverlere teşekkür belgesi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunan iş adamlarına Vali Davut Gül tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

Gaziantep Valiliğinden Nizipli hayırseverlere teşekkür belgesi
04.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:44

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunan iş adamlarına Vali Davut Gül tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

Teşekkür belgeleri, Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Nizip Kaymakamlığında düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Kemal Şahin, buradaki konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak Nizipli hayırseverlerin katkılarıyla örnek bir davranış sergilediklerini söyledi.

Verilen katkı ve destekler nedeniyle ilgililere teşekkür eden Şahin, "Devletimiz her zaman ve her yerde olduğu gibi bu pandemi döneminde de vatandaşının yanında yer almış ve üzerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmiştir. Ancak burada hayırseverlerimiz de devreye girerek gıda kolileri, maske, hijyen setleri ve tıbbi olarak yardımda bulunmuşlardır. Bu sebeple valiliğimiz tarafından hayırseverlerimize teşekkür belgeleri gönderilmiştir. Bizlerde Nizip Kaymakamlığı olarak tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Mehmet Sarı da Nizipli hayırseverlerin sadece salgın sürecinde değil ilçeye her zaman ve her konuda destek verdiğini hatırlatarak, "Hayırseverlerimiz maske, gıda dağıtımı, hijyen malzemeleri ve tıbbı malzemeler konusunda yapılan yardımla örnek bir hemşericilik göstermişlerdir. Bu nedenle hepsiyle gurur duyuyoruz. Ben bundan dolayı her bir hemşerimize ve iş adamlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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