GAZİANTEP VAGON ÜZERİNDE SELFİE YAPARKEN AKIMA KAPILDILAR, MANZARASI GÜZEL DİYE ÇIKMIŞLAR
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GAZİANTEP VAGON ÜZERİNDE SELFİE YAPARKEN AKIMA KAPILDILAR, MANZARASI GÜZEL DİYE ÇIKMIŞLAR

Arkadaşı Erdal Erol (17) ile selfie çekmek için çıktıkları park halindeki vagonun üzerinde akıma kapılarak yaralanan Ahmet Dursun Öztekin (17), "Manzara güzel diye çıktık" dedi.

08.09.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:07

Arkadaşı Erdal Erol (17) ile selfie çekmek için çıktıkları park halindeki vagonun üzerinde akıma kapılarak yaralanan Ahmet Dursun Öztekin (17), "Manzara güzel diye çıktık" dedi.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Öztekin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Vagonun üzerine fotoğraf çekmek için çıkmıştık. Arkadaşımdan telefonu almıştım. Oturuyorduk. Ben Erdal'dan aşağıdan fotoğraf çekmesini istedim. Vagonun üzerinde manzara güzel duruyordu. Sonra elektrik çarptı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey 'beni kurtarın' diye yardım istediğim. Her yerim yanıyordu. Tren yolunda dolaşmasınlar. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Başka kimsenin canı yanmasın. Annem babam çok üzüldü. Doktorlar çok ilgilendi, hepsine teşekkür ederim."

GAZİANTEP VAGON ÜZERİNDE SELFİE YAPARKEN AKIMA KAPILDILAR, MANZARASI GÜZEL DİYE ÇIKMIŞLAR

Kaynak: DHA

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