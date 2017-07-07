Gaziantep Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Üniversitesi'nde (GAÜN) 8 bin 659 öğrenci, düzenlenen törenle mezun olup kep attı.



Gaziantep Üniversitesi'nin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 2016- 2017 akademik yılında 8 bin 659 öğrenci mezun olmaya hak kazandı. Üniversite stadyumunda düzenlenen mezuniyet törenine; Vali Yardımcısı Faik Arıcan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Törenini açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, başarılar diledi. Hayatın onlar için yeni başladığını belirten Prof. Dr. Gür., "Artık yanınızda sizi öğrenci olduğunuz için koruyup kollayan aileleriniz yok. Hata yaptığınızda size yol gösteren, sizi affeden öğretmenleriniz yok. Artık hayat girdabının içine giriyorsunuz ama umutlu olunuz. Bu aldığınız diplomalar sayesinde gittiğiniz kapılar size ardına kadar açılacak" dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesi sonrasında öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı. Törende havai fişek gösterisi de izleyenleri büyüledi. Gösterinin ardından sahne alan Grup Mecaz öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.