Gaziantep'teki Muhtarlık Seçimi Kavgası

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından oyların sayımı sırasında çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemi devam ediyor.

Olay

Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart'ta oyların sayımı sırasında, mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O'nun (20) tabancayla vurduğu muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Cuma O. ise ağır yaralanmış, hastanede tarafların yakınları arasında çıkan olayda ise biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA