Gaziantep'teki Hastane Yangını

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Şehitkamil ilçesindeki hastane binasında çıkan yangından kaynaklanan yoğun duman nedeniyle yoğun bakım ünitesinden tahliye edilen ve daha sonra yaşamını yitiren Mehmet Turgut (63) ve Mehmet Örün'ün (55) Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen cenazeler, Yeşilkent ve Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kanser hastası Örün ve kalp yetmezliği bulunan Turgut'un 15 gündür söz konusu özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



Turgut'un oğlu Mehmet Turgut, Yeşilkent Mezarlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 2 yıldır kalp hastası olduğunu söyledi.



Tedavisinin iyi bir şekilde ilerlediğini dile getiren Turgut, sabaha karşı bir doktorun kendisini arayarak hastanede yangın çıktığını ve tahliye sırasında babasının hayatını kaybettiğini söylediğini anlattı.

Babasının ihmal nedeniyle vefat ettiğini öne süren Turgut, "Sağlık görevlileri kurtarmak amacıyla cep telefonlarının ışığıyla hastaların fişini çekip dışarı atmışlar. Çünkü eğitim yok, bilinç yok ve tahliyenin nasıl yapılacağını bilmiyorlar. Cihazdan ayrıldığı için babamın öldüğünü biliyorum. Ama bunun üstünü ne kadar kapatırlar bilmiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kim sorumluysa adli makamlarda bunun peşini bırakmayacağım. Babamın cihazla dışarı çıkmadığını biliyorum." dedi.

Bu sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanesinin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıkmış 25 ve farklı serviste tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edilmişti.