Gaziantep'teki Darbe Girişimi Davasında Tanıklar Dinlendi

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlarla ilgili 18'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kalkışma gecesinde yaşananlara tanık olan askerleri dinledi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin davaya devam edildi. Dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davaya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar ve avukatları katılırken, Başbakanlık ile TBMM adına avukatlar da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti kalkışma gecesinde yaşananlara tanık olan askerleri dinledi. Darbe gecesi görev yaptığını söyleyen uzman çavuş R.A., "Direkt garaj bölgesine çıktım. Arkadaşlar oradaydı. Benim şahsıma zimmetli santral kamyonu vardı. Herhangi bir dış görevde iletişimi sağlamaya yarar. Bu araç çalışır vaziyette ve çıkış istikametine sıraya çekilmişti. Aracı stop edip, aküsünü çıkardım. Birliğe ilk geldiğimde Uğur Halaç (eski teğmen tutuklu sanık), 'Hücum yeleğin, silahın nerede' diye sormuştu. Ben de geç geldiğimi belirtmiştim" dedi. R.A., darbeye yönelik emir almadığını ancak askeri kamuflajı olmadığı için sanığın kendisine tepki gösterdiğini söyledi.

Tanık uzman çavuş O.U. ise Uğur Halaç'ın WhatsApp grubundan kendisini kışlaya çağırdığını belirterek, tugaya geldikten sonra telsiz parkına çıktığını kaydetti. Orhan U., "Silahımızı aldık, hücum yeleği aldık ama şarjörümüz yoktu. Uğur Halaç, garajlar bölgesinde içtima aldı ve 'Valiliği korumaya gideceğimizi' söyledi" diye konuştu.

Tanık astsubay B.G. de darbe girişimi günü haber merkezinde görev yaptığını, tutuklu sanık eski yüzbaşı Fatih Kara'nın kendilerinden sorumlu komutan olduğunu belirtti.

Tanık uzman çavuş H.K. ise muhabere bölüğünde çalıştığını belirterek, Fatih Kara'nın bölük komutanı olduğunu söyledi. H.K., "Bize haber merkezinde kalacağımız, diğer kısımların garajlar bölgesinde olacağı söylendi. Fatih Kara'nın Cumhurbaşkanımızı sevmediği belliydi, televizyona çıktığında kanalı değiştirirdi" dedi.

Duruşmayı AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve beraberindeki heyet de izledi. - GAZİANTEP