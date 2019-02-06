Gaziantep'teki Damat Dehşetinde Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Gaziantep'te, Ertan Daşdelen'in miras anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişiyi öldürdüğü silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarılan baldızı Semra Yaprak (27) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pazartesi günü Ertan Daşdelen miras anlaşmazlığı nedeni ile kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) ve baldızı Dilek Çakmak (36)'ı başlarına ateş ederek öldürdü. Eşi Sultan Daşdelen (31) ile diğer baldız Semra Yaprak'ı ise başlarına ateş ederek ağır yaraladı. Sultan Daşdelen ve Semra Yaprak sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Semra Yaprak, bugün doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yaprak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Sultan Daşdelen'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA