Gaziantep'te zeytin hasadı sürüyor
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Gaziantep'te zeytin hasadı sürüyor

27.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:56
Gaziantep'te zeytin hasadı sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 bin 695 dekar alanda zeytin hasadı devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 bin 695 dekar alanda zeytin hasadı devam ediyor.

İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verilerine göre, Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede toplanan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamuralık olarak değerlendirilirken bir kısmı ise bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında yağa dönüştürülüyor.

Bu yıl 5 bin ton rekoltenin beklendiği ilçede, Kale, Burunsuzlar, Yeniceli, Fevzipaşa, Örtülü ve Beyler mahallesinde yoğun olarak zeytin üretimi yapılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yaklaşık 30 işçi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında hasat yapıyor.

Örtülü Mahallesinde zeytin hasadı yapan Nasıf Kölemen, gazetecilere, sofralık zeytinin rekoltesinde düşüklük olduğunu ama fiyatından memnun olduklarını belirtti.

Üretilen zeytin türünün esasen sofralık olduğunu ancak pazarın olmayışı nedeniyle toplanan zeytinleri yağlık olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kölemen "Yağların aroması çok güzel. Asit oranı çok düşük. Ağaç başına beklentimiz yağ olarak 10 kiloydu ancak sıcakların etkilemesinden dolayı 5 kilogram alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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