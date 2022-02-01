Gaziantep'te yürümekte zorluk çeken sahipsiz eşeğe vatandaş sahip çıktı - Haberler
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Gaziantep'te yürümekte zorluk çeken sahipsiz eşeğe vatandaş sahip çıktı

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te yürümekte zorluk çeken sahipsiz eşeğe vatandaş sahip çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uzadığı tırnakları yüzünden yürümekte zorluk çeken sahipsiz eşeğe vatandaş sahip çıktı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uzadığı tırnakları yüzünden yürümekte zorluk çeken sahipsiz eşeğe vatandaş sahip çıktı.

Karaburç Mahallesi'nde yaşayan Gülümser Suna, uzayan tırnakları içe dönen ve bu yüzden yürümekte zorluk çeken sahipsiz bir eşeği fark etti.

Durumun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, tırnaklarını kestikleri eşeği sağlık kontrolünden geçirdi.

Müdahalenin ardından yürümesi düzelen eşeğin bakımını Suna üstlendi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haber

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