Gaziantep'te Yıldırım İsabet Eden Çoban Öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Sekili Mahallesi Cevher Dağı bölgesinde koyun otlatan Tevfik Fukra Erikli'ye (16) yıldırım isabet etti.
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinlerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erikli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çobanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA