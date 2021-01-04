Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele geçiren ekip ödüllendirildi
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Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele geçiren ekip ödüllendirildi

04.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:57
Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele geçiren ekip ödüllendirildi

GAZİANTEP'te, yılbaşı gecesi yol kontrolü sırasında bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, yılbaşı gecesi yol kontrolü sırasında bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, el yapımı patlayıcının ele geçirilmesindeki titiz çalışmasından dolayı 3 polis ve 2 bekçiyi ödüllendirdi.

Olay, yılbaşı gecesi kent merkezinde meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada 1 adet el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. El yapımı patlayıcının ele geçirilmesi sırasında gösterdikleri başarıdan dolayı 3 polis ile 2 mahalle bekçisi, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi. 

Ekiplere, teşekkür eden Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, "Kentimizde 1 Ocak 2021 tarihinde yol kontrolü sırasında bir araçta; el yapımı patlayıcı tespit eden 3 polis ile 2 bekçimize ödül veriyoruz. Ekiplerimiz fiziki çalışmayla yakalama yaptı. Bekçilerimiz de adapte oldu. Yakalama yapıyorlar, artık daha verimli çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı, duyarlı ve hassas çalışmalarından dolayı kutluyorum. Başarılı çalışmalar, tüm personelimize örnek olacaktır" dedi.Öte yandan miktarı belirtilmeyen patlayıcı ile yakalanan 2 şüpheli, hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele geçiren ekip ödüllendirildi
Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele geçiren ekip ödüllendirildi
Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele geçiren ekip ödüllendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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