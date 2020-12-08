Gaziantep'te vegan baklava üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te vegan baklava üretildi

08.12.2020 08:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:31
Gaziantep'te vegan baklava üretildi

GAZİANTEP'te baklava ustası Ömer Çelebioğulları, içerisinde hiçbir hayvan katkısı bulunmayan 'vegan baklava' ürettiklerini söyledi.

GAZİANTEP'te baklava ustası Ömer Çelebioğulları, içerisinde hiçbir hayvan katkısı bulunmayan 'vegan baklava' ürettiklerini söyledi. Çelebioğulları, rengi ve görüntüsü ile klasik baklavadan farklı olmayan vegan baklavaya talebin fazla olduğunu ifade etti.

Gastronomi kenti Gaziantep'te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan vegan baklava, beğenildi. İçerisinde hiçbir hayvan katkısı bulunmayan ve Hindistan cevizi yağı, yumurta özüyle hazırlanan vegan baklavaya talep son dönemde arttı. Hayvan ürünlerini tüketmeyen insanların da artık baklavanın tadına bakabileceğini ifade eden baklava ustası Ömer Çelebioğulları, "İnovasyon ürün olarak vegan baklava yaptık. Pandemi nedeniyle süreç biraz uzadığı için taleplerin birçoğuna yetişmemiz lazım. Burada müşterilerimizin bazen vejetaryen olduklarını gördük onun için vegan baklava çıkartmaya başladık. Şu anda talepler aşırı yüksek olduğu için imalatını ve ocağını ayırdık. Vegan baklava çıkartmaya başladık. Şimdi normal baklavadan farkı olarak içerisinde tereyağı yok. Biz bunun içine Hindistancevizi yağı kullanıyoruz. Hamurda süt ve yumurta yok. Biz bunları gerçekten zahmetle zor bir şekilde yapıyoruz. Çünkü normal baklavaya nazaran hamurda yumurta olmadığı için açımı zor oluyor. Elinizden geldiği kadar daha incelikle itinayla açmanız gerekiyor. Zor aşamaları var ama bizim her zaman dediğimiz gibi hedefimiz, tercihini vegandan yana kullanan insanlara bütün baklavanın tadına baktırmak istiyoruz" diye konuştu.

İKİ YILLIK AR-GE ÇALIŞMASININ ARDINDAN ÜRETTİKTalebin çok fazla olduğunu ve bu kadar ilgi beklemediklerini belirten Çelebioğulları, vegan baklavanın normalden daha zor yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geri dönüşler çok olumlu biz çok memnun kaldık. Onun için biz bunun üretimini devam ettiriyoruz. Hayvan ürünleri kullanmadıkları için baklavayı yemek istemeyenler vardı biz bunun için vegan baklavayı iki yıl AR-GE çalışmasının ardından çıkarttık. Gönül rahatlığıyla Gaziantep'ten gelip baklavalarını alabilirler, istedikleri zaman Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz."


Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi
Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi
Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi
Yüksek yaylalarda 800 ton kara kovan balı üretildi
Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi
Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Serdar Aziz Ersun Yanal Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Adana Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te vegan baklava üretildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 08:44:44. #1.14#
title