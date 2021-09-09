Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 8 kilogram metamfetamin uyuşturucu ile ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal