Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 8 kilogram metamfetamin uyuşturucu ile ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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