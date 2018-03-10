Gaziantep'te Üniversiteliler Konuşacak

Gaziantep'te Anadolu Platformu Öğrenci Birliği üyeleri bu yıl onuncusu düzenlenen "Bugünü Konuşmak" toplantısında 14 üniversiteden, aralarında yabancı öğrencilerinde yer aldığı 400 öğrenci bir araya geldi.

Anadolu Platformu Başkanı Başkanı Turgay Aldemir, Bülbülzade Vakfı'nda düzenlenen toplantının açılışında, geleceğin, gençlerin elinde olduğunu söyledi.

Bugün nereden gelip, nereye gitmek istendiğini, nasıl bir varlık, tarih, coğrafya tasavvuruna sahip olunduğunu yeniden idrak etmek ve buradan bir bilinç üreterek yeni bir sıçrama yapmak için buluştuklarını ifade eden Aldemir, "Dünü olmayanların elbetteki yarını da yoktur. Bunları çok detaylı konuşacak ve paylaşacağız. Gençlerimiz, milletini bilecek, memleketini bilecek, kendi tarihini, coğrafyasını bilecek dünyayı tanıyacak ama bu coğrafyanın değerlerini de bilecek. Bu topraklarda emperyalistlere karşı verilen mücadeleyi tanıyarak yetişen gençlerimiz var." dedi.

Anadolu Platformu Öğrenci Birliği Bölge Temsilcisi Huzeyfe Akaslan da, etkinliğe 14 üniversiteden 400 öğrencinin katıldığını kaydetti.

Öğrenci buluşmalarının 10'uncusunu düzenlediklerini ifade eden Akaslan, "Güneydoğu illerinden gelen öğrencilerin yanı sıra Balkanlardan ve Afrika ülkelerinden de öğrenciler katıldı. Bu buluşmalar bizim için önemli bir milat, önemli bir sürecin başlangıcı aslında. Hem tarih hem kültür açısından inşallah buradaki kardeşlerimizle birlikte heybemizi doldurup, Allah nasip ederse gittiğimiz toplumlarda bu bilgilerimiz paylaşacağız."

Öğrencilerin çeşitli konularda sunumlar yapacağı toplantı yarın sona erecek.