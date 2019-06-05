Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Bozkurt idaresindeki 27 UL 749 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde, Mustafa Erdem yönetimindeki 27 JD 538 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan biri çocuk iki kişi, 25 Aralık Devlet Hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA