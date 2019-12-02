Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
02.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:38
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Emre Y'nin (28) kullandığı 27 GE 146 plakalı otomobil, Vatan Caddesi kavşağında Selçuk E. (28) yönetimindeki 41 AV 649 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA