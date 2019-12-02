Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:38
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Y'nin (28) kullandığı 27 GE 146 plakalı otomobil, kavşağında Selçuk E. (28) yönetimindeki 41 AV 649 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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