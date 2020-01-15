Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit Yılmaz (34) yönetimindeki 27 SZ 066 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolunun Kozdere Mahallesi kavşağında, Hasan K. (77) yönetimindeki 27 SC 764 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, Yılmaz yönetimindeki otomobilde bulunan Emine Abdo (34) hafif yaralandı.
Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.