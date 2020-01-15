Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:40
Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, (34) yönetimindeki 27 SZ 066 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolunun Kozdere Mahallesi kavşağında, Hasan K. (77) yönetimindeki 27 SC 764 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, Yılmaz yönetimindeki otomobilde bulunan Emine Abdo (34) hafif yaralandı.


Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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