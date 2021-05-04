GAZİANTEP - Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına takıldı
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GAZİANTEP - Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına takıldı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına çarptı.

Gaziantep'te bir tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına çarptı.

Alınan bilgiye göre, İpek Yolu'ndan Başpınar istikametine giden Mustafa S. idaresindeki 27 YS 453 plakalı tırın seyir halindeyken dorsesi açıldı.

Erikçe Ormanı Kavşağı'nda yol tabelasına çarpan dorse tırdan koparak burada takılı kaldı.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı.

Dorse, vinç yardımıyla tabeladan çıkarılırken kara yolu ulaşıma yeniden açıldı.

GAZİANTEP - Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına takıldı
GAZİANTEP - Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına takıldı
GAZİANTEP - Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına takıldı
GAZİANTEP - Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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