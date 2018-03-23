Gaziantep'te Terör Örgütü Sanığına Hapis

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik davada, Nurdağı ilçesinde mühimmat gömdüğü ve örgütsel eğitim verdiği iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 19 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan eski öğretmen Tarık Arslan ile avukatı katıldı.

Sanık Arslan, iddianamedeki atılı suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu iddia etti. Sanık avukatı savunmasının ardından esas hakkında savunma için ek süre talep etti.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, 2016 yılının Aralık ayında iddianamenin hazırlandığını ve mahkemece kabul edildiğini, ilk duruşmanın Ocak ayında gerçekleştiğini, geçen süre içerisinde bugün 8. duruşmanın yapıldığını hatırlatarak talebin reddine karar verdi.

Sanık avukatının esas hakkındaki savunmasının ardından mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçundan 7 yıl 6 ay, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 5 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.