Gaziantep'te sulama kanalındaki kirlilik nedeniyle inceleme başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen eski Emen Gölü Darboğaz kanalı ile Kahramanmaraş'tan gelen Menzelet kanalının birleştiği bölgede suyun kirli akması üzerine inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'tan gelen Orta Ceyhan-Menzelet-Kılavuzlu Projesi kapsamındaki kanalın birleştiği Örtülü Mahallesi sakinleri, kanaldan gelen kötü koku ve kirlenme nedeniyle mahalle muhtarı Hakan Çetin'e bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Numunelerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleneceği ifade edildi.

???????Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen ekibin Nurdağı istikametinden İslahiye Tahtaköprü Barajı'na kadar konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

Mahalle muhtarı Çetin, yaptığı açıklamada, Darboğaz Kanalı'nda suyun siyah aktığını ve köpürdüğünü, mahalle sakinlerinin hayvanlarını burada suladıkları sırada hayvanların bir kısmının rahatsızlanarak yavru attığını ifade ettiklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinin 20 gündür kokudan rahatsız olduğunu, kanalda balık ölümlerinin de görüldüğünü belirten Çetin, yetkililerden suya zehirli atık karışıp karışmadığının araştırılmasını ve çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek