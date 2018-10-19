Gaziantep'te Sosyal Sirk Festivali

Gaziantep'te Alman Uluslarası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından desteklenen Sosyal Sirk Festivali düzenleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde Goethe-Institut Istanbul tarafından yürütülen ve GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) tarafından desteklenen dayanışma ve uyum projesi kapsamırda 3 gün sürecek olan Sosyal Sirk Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde atölyelere katılan GASMEK çalışan ve gönüllüleri aracılığıyla ulaşılan çocuk ve gençlerin gösterilerini sergiledi.

Masal Park'ta uluslararası ekibin düzenleyeceği sosyal sirk gösterileri ve atölye çalışmaları da yer alacak festival kapsamında, yurt dışından 8 uzman eğitmen, 20 GASMEK eğitmeni ve 25 gönüllü gösteri yapacak.

Toplum merkezleri ve okullar aracılığı ile davet edilen dezavantajlı Türk ve Suriyeli çocukların da davet edildiği festivalin tüm etkinlikleri halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek - GAZİANTEP